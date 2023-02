DPR AS adopsi resolusi kecam sosialisme dan diktator Korut

Washington (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat pada Kamis mengadopsi resolusi yang mengecam sosialisme dan para diktator sosialis, termasuk pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.Para anggota DPR AS menyetujui resolusi tersebut, yang berjudul "Menentang kengerian sosialisme," dengan hasil pemungutan suara 328 mendukung dan 86 menolak.Resolusi tersebut menyoroti bahwa "banyak kejahatan dalam sejarah dilakukan oleh ideolog sosialis, termasuk Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro, Pol Pot, Kim Jong-il, Kim Jong-un, Daniel Ortega, Hugo Chavez dan Nicolas Maduro."Kim Jong-il adalah mantan pemimpin Korea Utara sekaligus mendiang ayah dari pemimpin Korut saat ini Kim Jong-un.Resolusi tersebut dibahas di DPR AS pada Rabu lalu.Resolusi itu menyebutkan bahwa sosialisme "telah berulang kali menyebabkan kelaparan dan pembunuhan massal, dan telah membunuh" lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia, sementara "hingga 3,5 juta orang kelaparan di Korut."Untuk itu, Kongres AS "mengecam sosialisme dalam segala bentuknya, dan menentang implementasi kebijakan sosialis di AS," kata resolusi tersebut.Sumber: Yonhap-OANA

