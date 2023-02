China konfirmasi masuknya pesawat sipil "tidak sengaja" ke AS

Beijing (ANTARA) - Seorang juru bicara dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China, Jumat (3/2), mengonfirmasi masuknya sebuah pesawat sipil secara tidak sengaja ke wilayah udara Amerika Serikat (AS) karena dalam keadaan kahar (force majeure).Menurut laporan media sebelumnya, sebuah pesawat tak berawak China baru-baru ini terlihat di wilayah udara AS.Juru bicara itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pesawat itu berasal dari China dan merupakan pesawat sipil yang digunakan untuk penelitian meteorologi.Dipengaruhi oleh Westerlies dan dengan kemampuan self-steering yang terbatas, pesawat itu menyimpang jauh dari jalur yang direncanakan.Pihak China menyesalkan masuknya pesawat yang tidak disengaja ke wilayah udara AS itu. Juru bicara itu menambahkan pihak China akan terus berkomunikasi dengan pihak AS dan menangani situasi tak terduga yang disebabkan oleh keadaan kahar itu dengan baik.

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

COPYRIGHT © ANTARA 2023