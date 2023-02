Indonesia gelar festival budaya di Oregon-Amerika Serikat

KJRI Toronto promosi kuliner dan seni budaya Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) San Francisco akhir pekan lalu menggelar festival "Indonesian Night 2023" di Corvalis, Negara Bagian Oregon, Amerika Serikat, dan menampilkan ragam tarian nusantara yang dibawakan para mahasiswa Indonesia.Festival budaya tahunan terbesar di Pantai Barat Utara AS tersebut mengangkat tema Pentas Seni Nusantara, dan menyuguhkan berbagai pertunjukan khas daerah di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, kata KJRI San Francisco dalam keterangannya, Selasa.Para penyelenggara dan penampil acara festival mengenakan kostum anak SMA, ditambah pengaturan ruangan dengan bangku dan meja bak di dalam kelas yang membawa nostalgia nuansa budaya sekolah di Indonesia."Selamat kepada mahasiswa dan diaspora Indonesia lainnya karena telah berhasil menyuguhkan kegiatan seni budaya Indonesia terbesar di Pantai Barat bagian Utara AS," kata Konsul Jenderal (Konjen) RI di San Francisco Prasetyo Hadi.Sesuai namanya "Indonesian Night: Pentas Seni Nusantara", kegiatan festival budaya malam hari yang telah berlangsung sejak belasan tahun ke belakang tersebut bertujuan mempromosikan pluralitas budaya Indonesia, khususnya di Oregon dan wilayah Pantai Barat bagian Utara AS."KJRI San Francisco terus mendorong berbagai kreativitas seni Indonesia untuk semakin menguatkan profil positif Indonesia mengenai keragaman budayanya kepada masyarakat lokal AS dan asing lainnya," ujar Prasetyo.Dia menekankan bahwa peran masyarakat dan diaspora Indonesia di luar negeri, termasuk para Indonesianis dan friends of Indonesia, juga sangat penting bagi strategi diplomasi Indonesia.Menurut keterangan KJRI San Francisco, festival tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan masyarakat lokal AS, juga diaspora Indonesia."Mereka terlihat menikmati kemeriahan pertunjukan berbagai musik dan tarian tradisional, seperti gamelan Bali, gamelan Jawa, berbagai tarian Sumatera, Tari Dadas asal Kalimantan, serta musik pop yang ditampilkan oleh mahasiswa asal Sumatera dan Papua," kata KJRI San Francisco.

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga

Editor: Tia Mutiasari

