Dubes Beata: ekonomi jadi prioritas hubungan Polandia-Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Polandia untuk Indonesia Beata Stoczynska menyatakan kerja sama ekonomi menjadi prioritas dalam hubungan kedua negara.“Indonesia adalah pasar yang besar untuk Polandia, jadi kami berupaya memajukan produk dan investasi kami di Indonesia,” kata Beata dalam pengarahan media di Jakarta pada Kamis.Dia pun menegaskan bahwa Kedubes Polandia di Jakarta siap memfasilitasi perusahaan-perusahaan dari negara Eropa Tengah yang ingin masuk ke Indonesia dari berbagai sektor, seperti transportasi, pertanian, energi, serta teknologi informasi.“Polandia dikenal sebagaijadi kami bisa berbagi pengalaman kami untuk membantu Indonesia membangun sistem transportasi antarpulau,” tutur Beata.Di bidang pertanian, pemerintah Polandia baru saja menggolkan akses untuk ekspor buah apel ke Indonesia, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh para pelaku bisnis kedua negara.Sementara itu Wakil Dubes Piotr Fitrius mengatakan Polandia secara rutin berkonsultasi dengan Menteri Pertanian Indonesia tentang (akses) untuk banyak produk.Polandia kini masih mengusahakan penyelesaian prosedur untuk ekspor daging sapi serta buah, sementara produk olahan susu dan makanan olahan dari Polandia telah tersedia di Indonesia.Di sektor energi, kata Piotr, Polandia telah diundang untuk berbagi pengalamannya tentang penggunaan teknologi bersih, dalam kelompok kerja transisi energi G20 tahun lalu, di bawah presidensi Indonesia.Menurut Piotr, Polandia memiliki pengalaman untuk mengurangi emisi, tetapi pada saat yang sama tetap menumbuhkan ekonomi dan PDB-nya.“Kami mencoba berkontribusi dalam agenda iklim global,” tutur dia.Sejalan dengan misi transisi energi Indonesia, Piotr berharap perusahaan dari Polandia bisa berkontribusi dengan membawa teknologi untuk pengembangan energi bersih seperti biosolar, biomassa, serta pemanfaatan rumput laut untuk sumber energi terbarukan.“Ekonomi hijau sangat penting dan kami berharap perusahaan-perusahaan Polandia bisa berkunjung ke Indonesia untuk mempromosikan produk-produk mereka yang bisa diimplementasikan di Indonesia,” kata dia.Menurut data Badan Pusat Statistik RI, nilai ekspor Indonesia ke Polandia sepanjang Januari-Agustus 2022 berjumlah 662,29 juta dolar AS (sekitar Rp10 triliun) atau mencakup 0,3 persen dari total ekspor nasional yang nilainya 194,55 miliar dolar AS (sekitar Rp2.952,7 triliun).Sementara nilai impor Indonesia dari Polandia sepanjang Januari-Agustus 2022 berjumlah 160,4 juta dolar AS (sekitar Rp2,4 triliun).Angka tersebut hanya 0,1 persen dari total impor nasional yang nilainya 159,67 miliar dolar AS (sekitar Rp2.422,4 triliun) pada periode yang sama.

