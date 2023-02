Harta kuno Kamboja yang dijarah dikembalikan dari Inggris

Phnom Penh (ANTARA) - Sebanyak 77 perhiasan kuno Kamboja yang hilang, diserahkan oleh keluarga mendiang kolektor barang antik Douglas Latchford, dan dikembalikan ke Kamboja dari Inggris.Hal itu disampaikan dalam pernyataan pers Kementerian Kebudayaan dan Seni Rupa Murni Kamboja pada Senin (20/2).Harta kuno itu tiba di Kamboja pada Jumat (17/2) lalu, yakni berupa kepingan emas dan logam mulia lainnya, yang dibuat pada periode pra-Angkorian dan masa kejayaan Angkorian, meliputi beragam mahkota, kalung, gelang, sabuk, anting, dan jimat, kata pernyataan kementerian itu.Beberapa di antaranya telah ditampilkan dalam buku berjudul "Khmer Gold: Gifts of the Gods", yang ditulis bersama oleh Emma C. Bunker dan Douglas A.J. Latchford (2008), menurut pernyataan itu, yang juga menyebutkan bahwa banyak dari objek itu yang belum pernah dilihat oleh publik sebelumnya.Pernyataan tersebut mengatakan bahwa koleksi yang dikembalikan itu merupakan tambahan dari artefak-artefak batu dan perunggu lainnya yang sudah dikembalikan dari Inggris ke Kamboja pada September 2021.Menteri Kebudayaan dan Seni Rupa Murni Kamboja Phoeurng Sackona mengatakan bahwa perdamaian dan stabilitas politik telah memberikan kesempatan bagi Kamboja untuk mengambil kembali harta tak ternilai yang dijarah dari kerajaan tersebut selama masa perang yang terjadi puluhan tahun silam.Perdamaian dan stabilitas politik telah memberikan kesempatan bagi Kamboja untuk mengambil kembali 77 perhiasan kuno, yang dijarah dari kerajaan ini selama masa perang, kata Sackona."Pengembalian harta nasional ini membuka sebuah era baru pemahaman dan keilmuan tentang Kerajaan Angkor dan signifikansinya bagi dunia," ujarnya.Sackona juga menyerukan kepada para individu, museum, dan institusi lain di seluruh dunia yang memiliki artefak-artefak Kamboja untuk mengembalikannya ke negara Asia Tenggara itu."Kami menganggap pengembalian seperti itu sebagai tindakan mulia, yang tidak hanya menunjukkan kontribusi penting bagi budaya sebuah bangsa, tetapi juga berkontribusi bagi rekonsiliasi dan penyembuhan warga Kamboja yang mengalami perang saudara selama berdekade," katanya.Pada 18 September 2020, keluarga Latchford setuju mengembalikan seluruh koleksi barang antik Kamboja yang luar ke negara Asia Tenggara itu setelah tiga tahun bernegosiasi.

Pewarta: Xinhua

Editor: Yuni Arisandy Sinaga

