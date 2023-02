Pemerintah AS patut disalahkan atas tingginya harga obat

New York (ANTARA) - Pemerintah Amerika Serikat (AS), selain juga perusahaan farmasi, sebagian besar harus disalahkan atas harga obat-obatan yang tinggi di negara itu, menurut laporan The USA Today.Salah satu penyebab utama tingginya harga obat-obatan ialah karena pemerintah federal melindungi industri farmasi dari persaingan di luar negeri."Penyebab terbesar mengapa harga obat-obatan melambung tinggi adalah Undang-Undang Hatch-Waxman 1984 yang memungkinkan para produsen obat untuk mempertahankan monopoli produk baru sampai paten mereka berakhir," ungkap laporan itu.Produsen obat-obatan belajar untuk memperluas perlindungan paten dan meningkatkan kontrol mereka terhadap obat dengan mengotak-atik produk mereka dengan berbagai cara sepele, seperti mengganti lapisan pil dan kemudian mengajukan paten lain.Selain itu, Medicare dan Medicaid juga sama-sama patut disalahkan atas tingginya harga, karena peraturan tersebut memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan farmasi untuk mempertahankan harga obat lebih tinggi dari yang diperlukan.

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

COPYRIGHT © ANTARA 2023