Yellen pastikan dukungan keuangan saat kunjungan kejutan ke Kiev

Kiev (ANTARA) - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen pada Senin (27/2) memastikan dukungan keuangan dan anggaran Washington untuk Ukraina setelah mengadakan kunjungan kejutan ke Kiev.Yellen mengadakan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy serta pejabat tinggi lainnya.Dalam pertemuan itu, Yellen mengatakan bahwa AS akan terus mendampingi Ukraina dalam upayanya membela diri melawan serangan Rusia dan membangun kembali masyarakatnya.Kunjungan itu dilakukan saat Yellen akan kembali ke Washington dari pertemuan kepala keuangan negara kelompok G20 di India.Yellen mendatangi Ukraina saat negara itu memasuki tahun kedua perang dengan Rusia dan setelah Presiden AS Joe Biden melakukan kunjungan dadakan ke Kiev seminggu lalu, menjanjikan komitmen teguh Washington kepada negara yang dilanda perang itu.AS telah menyediakan bantuan ekonomi lebih dari 14 miliar dolar AS (sekitar Rp213,3 triliun) untuk Ukraina, serta akan menambah sebanyak 8 miliar dolar AS (sekitar Rp121,9 triliun) dalam beberapa bulan mendatang, menurut keterangan Departemen Keuangan.“Kami berkomitmen menyediakan untukmu bantuan keamanan yang dibutuhkan untuk membela negeri Anda. Namun kami juga tahu bahwa perlawanan di garis depan tidak akan mungkin tanpa dukungan negara yang stabil seperti ekonomi yang berfungsi dan pemerintah yang terus memberikan layanan vital, “ ujar Yellen kepada Zelenskyy.Sumber: Kyodo-Oana

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan

Editor: M Razi Rahman

COPYRIGHT © ANTARA 2023