Helikopter Apache Boeing capai 5 juta jam terbang

San Francisco (ANTARA) - Boeing pada Kamis (2/3) mengumumkan bahwa helikopter serbu AH-64 Apache milik Angkatan Darat Amerika Serikat (AS), yang dibuat oleh perusahaan itu di Arizona, secara resmi telah mencatatkan lima juta jam terbang.Pencapaian tersebut setara dengan terbang nonstop selama lebih dari 208.333 hari, atau 570 tahun sembilan bulan, kata perusahaan itu.Sejak 1984 ketika AH-64 pertama kali mengudara, Angkatan Darat AS telah mengoperasikan Apache model A, D, dan E. Saat ini, Angkatan Darat AS mengoperasikan Apache model D serta AH-64E Apache, menurut Boeing.Boeing mengatakan pihaknya sedang memutakhirkan model E ke Version 6.5, yang akan mencakup pembaruan perangkat lunak, serta mengintegrasikan mesin turbin baru Angkatan Darat AS yang telah ditingkatkan.Selain itu, Boeing mengumumkan Modernisasi Apache pada Oktober 2022 lalu, demikian Xinhua.

Pewarta: Xinhua

