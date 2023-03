Ekspor Indonesia ke Jamaika meningkat pada 2022

Jakarta (ANTARA) - Ekspor Indonesia ke Jamaika pada 2022 dilaporkan meningkat secara signifikan, yakni mencapai sebesar 36 juta dolar AS (sekitar Rp551,19 miliar) dibandingkan pada 2021 yang sebesar 20,9 juta dolar AS (sekitar Rp320 miliar).Sementara, impor Indonesia dari Jamaika pada 2022 tercatat sebesar 100 ribu dolar AS (sekitar Rp1,53 miliar), menurut keterangan kedutaan besar Indonesia di Havana, Kuba, pada Senin.Nana Yuliana, duta besar RI untuk Kuba merangkap Jamaika, Bahama, Republik Dominika, dan Haiti menyebutkan lima komoditi unggulan Indonesia yang masuk ke Jamaika adalah perabot kayu, kertas, bahan pembersih rumah, bahan konstruksi bangunan, dan minyak nabati.Pada kegiatan Diplomatic Week 2023 di Kingston, Jamaika, Nana bertemu dengan Menteri Investasi, Industri, dan Perdagangan Jamaika Aubyn Hill.Dalam pertemuan itu, kata KBRI Havana, Dubes Nana menyampaikan perkembangan volume perdagangan kedua negara yang mencapai peningkatan sebesar 15,1 juta dolar AS (sekitar Rp230,78 miliar).Dubes RI juga disebutkan menyampaikan undangan kepada Menteri Hill untuk menghadiri acara Indonesia-Latin America and Caribbean Business Forum (INA-LAC Business Forum), yakni perhelatan ekonomi tahunan yang digelar untuk menarik para pengusaha asing berbisnis dengan Indonesia.INA-LAC merupakan forum bisnis yang telah dilaksanakan sejak 2019 secara hibrida.INA-LAC ke-4 pada 2022 dihadiri 500 peserta virtual dengan hasil transaksi 16,57 juta dolar AS (sekitar Rp253,25 miliar) di bidang pertanian, pertambangan, dan investasi properti.Forum bisnis INA-LAC tahun ini akan diadakan bersamaan dengan Trade Expo Indonesia 2023.Dalam kunjungan ke Kingston, Dubes RI juga bertemu dengan ketua Jamaica Chamber of Commerce yang baru, Michael Moris, untuk mempererat jaringan.Kepada Moris, Nana juga menyampaikan undangan kepada misi dagang Jamaika untuk berkunjung ke Indonesia guna menghadiri INA-LAC Business Forum dan Trade Expo Indonesia.Indonesia dan Jamaika telah menjalin hubungan diplomatik sejak 1981.Beberapa produk Indonesia yang mudah didapat di Jamaika adalah mie instan, kecap, bumbu-bumbu, dan kain Bali, menurut KBRI Havana.

