Dialog ASEAN-AS bukti komitmen AS untuk Indo-Pasifik: Kritenbrink

Jakarta (ANTARA) - Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel J. Kritenbrink mengatakan Dialog ASEAN-AS yang digelar di Jakarta adalah untuk menunjukkan komitmen kuat AS terhadap sentralitas ASEAN di kawasan Indo-Pasifik."Jadi, kehadiran saya di sini adalah untuk menunjukkan komitmen kami terhadap sentralitas ASEAN," kata Kritenbrink, setelah memimpin Dialog ASEAN-AS yang digelar pada 7-8 Maret, di Jakarta, Rabu.Kritenbrink menegaskan bahwa keterlibatannya dalam Dialog ASEAN-AS adalah untuk menunjukkan komitmen kuat AS terhadap kemitraan strategis komprehensif dengan ASEAN dan juga dukungan mereka terhadap ASEAN Outlook on the Indo Pacific (AOIP).Selain itu, ia juga ingin menunjukkan komitmen AS untuk masa depan bersama antara negara-negara anggota ASEAN dan AS.Kritenbrink mengatakan ASEAN secara kolektif mewakili perekonomian terbesar keempat di dunia."Anda adalah kawasan termuda, paling dinamis dan paling vital di dunia. Kami menyadari itu," katanya.Oleh karena itu, ia menegaskan kesiapan AS untuk bermitra dengan ASEAN.Kritenbrink mengaku bersyukur bahwa melalui dialog tersebut, ia dapat menegaskan kembali komitmen AS untuk kawasan ASEAN.Ia juga menegaskan dukungan AS terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini. Ia yakin Indonesia dapat sukses mengemban tanggung jawabnya sebagai Ketua ASEAN.Dalam Dialog ASEAN-AS, Kritenbrink bersama dengan perwakilan negara-negara anggota ASEAN membahas berbagai isu yang dihadapi bersama.Mereka juga berbicara tentang berbagai hal yang ingin diupayakan bersama-sama di masa mendatang, termasuk tentang keamanan energi, perubahan iklim, kejahatan transnasional, dan keamanan maritim.Selain itu, isu terkait pemberdayaan perempuan, tata kelola pemerintahan yang baik, supremasi hukum, pendidikan dan hubungan antar masyarakat juga dibahas dalam diskusi tersebut.

Pewarta: Katriana

Editor: Sri Haryati

