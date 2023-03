Dirjen WHO berharap pandemi COVID-19 berakhir tahun ini

Jenewa (ANTARA) - Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Ghebreyesus berharap pandemi COVID-19 berakhir tahun ini, kata WHO dalam situsnya."Jumlah laporan kematian setiap pekan kini lebih kecil dibandingkan dengan ketika kami pertama kali menggunakan istilah 'pandemi' tiga tahun lalu. Kemajuannya besar sekali. Saya yakin cepat atau lambat tahun ini kami bisa katakan bahwa COVID-19 berakhir sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional dan sebagai pandemi," kata Ghebreyesus.Menurut dia, semua orang harus mengambil hikmah dari pandemi COVID-19."Jika kita tidak (belajar dari pengalaman), kita akan mengulangi siklus panik dan keteledoran yang sudah menjadi ciri umum dari respons global terhadap epidemi dan pandemi selama puluhan tahun," kata Ghebreyesus.Perlu diingat bahwa pada Desember 2019, pemerintah China memberitahu WHO tentang wabah penyakit pneumonia misterius di Kota Wuhan, China tengah.Kemudian, katanya, menyebar sebagai epidemi global yang menelan lebih dari tujuh juta korban jiwa di seluruh dunia.

