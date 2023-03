Hoaks! Kejatuhan Bank Silicon Valley telah diprediksi "The Simpsons"

Tangkapan layar narasi hoaks yang menyatakan Kejatuhan Bank Silicon Valley telah diprediksi "The Simpsons" (Twitter)

Jakarta (ANTARA/JACX) - Bank Silicon Valley (SVB) di California Utara, dinyatakan bangkrut setelah 48 jam mengalami krisis modal.Lembaga keuangan yang fokus pada pendanaan perusahaan rintisan (startup) itu resmi ditutup pada Jumat (10/3).Kejatuhan SVB merupakan kegagalan kedua terbesar yang dialami perbankan Amerika Serikat, setelah kebangkrutan Washington Mutual Bank pada 2008.Di tengah kekhawatiran investor, muncul rumor yang menyatakan bahwa kegagalan SVB itu telah diprediksi dalam serial kartun komedi Amerika Serikat, "The Simpsons".Narasi tersebut termuat dalam unggahan video di Twitter pada 11 Maret 2023 dan sudah diputar sampai hampir 32 ribu kali.Dalam cuplikan video The Simpsons itu terlihat sebuah gedung dengan papan nama bertuliskan "SILICON VALLEY BANK".Terdapat pula antrean panjang orang-orang, yang kemudian berakhir dengan kericuhan di dalam bank tersebut.Namun, benarkah kejatuhan Bank Silicon Valley telah diprediksi serial kartun "The Simpsons"?Unggahan video sepanjang 33 detik itu telah dimanipulasi sehingga berisi informasi palsu atau hoaks.Mengutip Snopes , papan nama gedung yang ada dalam cuplikan video The Simpsons sebenarnya bertuliskan "First Bank of Springfield". Namun, diganti menjadi "Silicon Valley Bank" di Twitter.Versi aslinya sudah dibagikan sejak tujuh tahun lalu di YouTube, dapat dicek di sini . Klip itu dibuat menggunakan cuplikan aktual dari episode "The Simpsons" tahun 1995 berjudul "The PTA Disbands".Meskipun ada beberapa kebetulan yang menarik dan autentik antara lelucon di "The Simpsons" dan insiden dunia nyata, tidak ada bukti bahwa serial ini telah memprediksi kejadian nyata di masa depan.Kejatuhan Bank Silicon Valley telah diprediksi "The Simpsons"Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Imam Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2023