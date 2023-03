Taiwan donasikan 100 ribu dolar AS bagi korban gempa Cianjur

Jakarta (ANTARA) - Taiwan memberikan bantuan senilai 100.000 dollar AS (sekitar Rp1,5 miliar) kepada pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, melalui Yayasan Amal Tiga Roda sebagai koordinator dan fasilitator penyaluran bantuan.Pada 21 November 2022, gempa dengan magnitudo 5,6 mengguncang Cianjur, yang menelan ratusan korban jiwa dan menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal."Pengiriman bantuan gelombang pertama merupakan 1.000 paket bantuan yang diserahkan secara simbolis di acara serah terima donasi kepada pemerintah Kabupaten Cianjur pada Rabu (15/3)," menurut keterangan tertulis dari Taipei Economic and Trade Office in Indonesia (TETO), Kamis.Acara serah terima donasi diwakili Deputi Representatif TETO Steve Chen dan Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Cianjur Dedi Sudrajat.Dalam pidatonya, Steve mengatakan bahwa saat mendapat informasi tentang gempa Cianjur, pemerintah Taiwan saat itu langsung menyampaikan rasa belasungkawa dan perhatian yang tulus kepada pemerintah Indonesia, serta mendonasikan sekitar Rp1,5 miliar melalui Yayasan Amal Tiga Roda.Pemerintah dan masyarakat Taiwan berharap agar bantuan tersebut dapat memberikan kehangatan bagi para korban gempa, katanya.Mewakili Bupati Cianjur, Dedi menyampaikan terima kasih kepada Taiwan atas bantuan yang disumbangkan bagi korban gempa Cianjur.Ketua Umum Yayasan Tiga Roda Zhong Wen Lin, yang bertanggung jawab mengoordinasikan penyaluran bantuan, mengatakan setelah bencana gempa di Kabupaten Cianjur, Yayasan Amal Tiga Roda beberapa kali datang ke lokasi bencana untuk melihat sekaligus memberikan bantuan.Ke depannya, kata dia, pihaknya akan terus berkoordinasi dan melaksanakan penyerahan bantuan.Paket bantuan yang telah disiapkan Yayasan Amal Tiga Roda senilai Rp250.000 per paket terdiri dari selimut, minyak, garam, gula, makanan kering dan bahan pokok lainnya.Yayasan Amal Tiga Roda telah menyiapkan 2.000 paket bantuan. Sebanyak 1.000 paket bantuan akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten Cianjur di acara serah terima dan sebanyak 1.000 paket lagi akan diserahkan secara langsung ke daerah-daerah terpencil yang terdampak gempa.Yayasan tersebut didirikan pengusaha Taiwan dan terdaftar sebagai organisasi nirlaba di Indonesia.Yayasan Amal Tiga Roda telah lama bekerja sama dengan TETO untuk memberikan bantuan di berbagai daerah di Indonesia, seperti penanggulangan bencana, pengentasan kemiskinan, bantuan pertolongan darurat serta bantuan kemanusiaan lainnya.Dengan banyaknya pengalaman pemberian bantuan, serta kemampuan mobilisasi dan integrasi yang tinggi, Yayasan Amal Tiga Roda menerima banyak pujian dari ekspatriat Taiwan dan masyarakat Indonesia, menurut pernyataan itu.

