Dituduh lakukan subversi, pengguna Facebook di Vietnam ditangkap

Hanoi (ANTARA) - Polisi Vietnam pada Jumat menangkap seorang pengguna Facebook atas tuduhan berusaha menggulingkan pemerintah dengan membagikan konten yang menghina pemimpin Partai Komunis Vietnam, menurut otoritas setempat.Kementerian Keamanan Umum Vietnam dalam pernyataannya mengatakan bahwa Phan Thi Than Nha (39) dituduh telah mengunggah dan membagikan 25 artikel dan video sejak 2018 yang "mendistorsi dan mencemarkan nama baik pemimpin Partai Komunis Vietnam dan negara".Meski berkomitmen pada reformasi ekonomi dan keterbukaan terhadap perubahan sosial, Partai Komunis Vietnam masih memberlakukan sensor media yang ketat dan tindakan keras terhadap pengkritik pemerintah.Puluhan orang telah ditahan pihak berwenang karena mengkritik pemerintah dan partai.Reuters belum dapat menghubungi pengacara Nha untuk meminta komentar.Polisi Vietnam juga menuduh Nha bergabung dengan "Pemerintah Nasional Sementara Vietnam" dan merekrut anggota untuk organisasi yang berbasis di California, AS, itu.Berbeda dengan pemerintah AS, pemerintah Vietnam telah memasukkan organisasi tersebut ke dalam daftar teroris.Organisasi itu sebelumnya menyatakan kesetiaannya pada negara Vietnam Selatan, yang sudah tidak ada sejak 1975. Beberapa orang telah dipenjara di Vietnam atas tuduhan merekrut anggota baru bagi organisasi itu.Sumber: Reuters

