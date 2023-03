Konselor Deplu AS Derek Chollet kunjungi Indonesia, Thailand

Jakarta (ANTARA) - Konselor Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Derek Chollet dan delegasi antarlembaga AS berkunjung ke Indonesia dan Thailand pada 20-24 Maret.Selama kunjungannya, Chollet akan bertemu dengan para pejabat senior pemerintah dan pemangku kepentingan utama di Indonesia dan Thailand untuk membahas hal-hal terkait isu bilateral dan regional, menurut pernyataan media dari Kantor Juru Bicara Deplu AS melalui Kedutaan Besar AS di Jakarta, Senin.Salah satu isu regional yang akan dibahas Chollet dalam pertemuan dengan para pejabat senior di kedua negara itu adalah mengenai upaya mengatasi krisis yang memburuk di Myanmar dan mencari penyelesaian damai dan adil yang berakar pada kehendak rakyat Myanmar.Di Jakarta, Chollet akan bertemu dengan pejabat senior pemerintah Indonesia untuk membahas Kemitraan Strategis AS-Indonesia dan menegaskan kembali komitmen bersama untuk bekerja sama dalam prakarsa ekonomi, keamanan, dan energi.Dia juga akan membahas tujuan Indonesia sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun ini, dan menekankan komitmen AS terhadap sentralitas ASEAN, Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta dukungan untuk keamanan dan kemakmuran mitra kami, kata Kantor Jubir Deplu AS dalam pernyataannya.Di Bangkok, Chollet akan bertemu dengan pejabat senior pemerintah Thailand untuk menyampaikan komitmen mendalam AS terhadap aliansi AS-Thailand.Dia juga akan membahas cara dan upaya bagi kedua negara untuk dapat memperkuat kerja sama bilateral dalam berbagai isu, termasuk menegaskan kembali sentralitas ASEAN, memperluas kerja sama kesehatan dan iklim, serta memperkuat kerja sama untuk mencapai perdamaian di Myanmar.Menurut pernyataan itu, Chollet menantikan keterlibatan dengan pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil, organisasi nonpemerintah, dan pemimpin pemuda di kedua negara untuk memajukan hubungan antarmasyarakat dan menjunjung tinggi komitmen AS terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.

