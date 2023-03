Goorita targetkan penjualan hingga Rp137,65 miliar ke pasar Malaysia

Baca juga: Kemenparekraf resmikan dua gerai kuliner Indonesia di Malaysia

Baca juga: UMKM binaan PLN NTB ekspor mutiara ke Malaysia dan Arab Saudi

Kuala Lumpur (ANTARA) - Perusahaan ekspor impor pangan Goorita menargetkan penjualan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia hingga 9 juta dolar AS atau sekitar Rp137,65 miliar ke pasar Malaysia dalam jangka tiga tahun ke depan.Chief Operating Officer Goorita (PT Semeru Indonesia Maju) Ardian Prawira Yudha dalam keterangan tertulis yang diterima di Kuala Lumpur, Rabu, mengatakan Goorita melalui entitas perusahaannya di Malaysia yakni Goorita Malaysia Sdn Bhd mulai memasuki pasar negeri jiran tersebut pada awal 2023, untuk langsung memasarkan produk Indonesia ke pasar di sana.Perusahaanya menargerkan penjualan produk hingga 9 juta dolar AS atau Rp137,65 miliar dalam tiga tahun ke depan di Malaysia, dengan tingkat kenaikan penjualan 30 persen per tahun, ujar dia.Untuk mencapai target tersebut, menurut dia, Goorita mengundang mitra penjualan dari pasar ritel Malaysia seperti hipermarket, supermarket, jaringan toko ritel, jaringan convenience mart, yang bertujuan untuk memasarkan produk ke pelanggan di negara tersebut, hingga mendapat respons yang menggembirakan dari masyarakat lokal maupun warga negara asing di sana.Ia mengatakan baru-baru ini telah menunjuk Edaran Maju Niaga sebagai mitra bisnis untuk mengelola logistik termasuk penyiapan gudang dan distribusi produk Goorita di Malaysia.Keberadaan Goorita, menurut dia, akan membantu vendor lokal mendapatkan produk Indonesia langsung dengan harga cukup kompetitif untuk pasar lokal dan luar negeri. Hingga 2021, Goorita telah membantu membawa 5.000 produk UMKM Indonesia ke pasar global, termasuk ke Malaysia.Ia mengatakan perusahaannya tentu juga akan membuka peluang membawa masuk produk Malaysia ke Indonesia, selain juga untuk mendukung bisnis lokal dari kedua negara dapat bersaing di tingkat global dengan solusi termudah dalam pemasaran dan pengiriman produk lokal.Saat ini, perusahaan ekspor impor tersebut telah membawa produk lokal ke mancanegara seperti Amerika Serikat, Australia, Arab Saudi, Singapura, Malaysia, Kanada. Komoditas perdagangan Goorita meliputi rempah-rempah, kelapa, energi terbarukan, makanan laut serta makanan-minuman (FMCG).

Pewarta: Virna P Setyorini

Editor: M Razi Rahman

COPYRIGHT © ANTARA 2023