Kirim jet tempur ke Ukraina, Slovakia ditawari helikopter oleh AS

Baca juga: Rusia ancam hancurkan jet tempur yang dikirim untuk Ukraina

Praha (ANTARA) - Amerika Serikat telah menawarkan 12 helikopter Bell AH-1Z Viper baru dengan diskon besar kepada Slovakia yang pekan lalu memutuskan mengirim jet tempur MiG-29 yang baru dipensiunkan kepada Ukraina, kata Menteri Pertahanan Slovakia Jaroslav Nad pada Rabu.Walau begitu, Nad mengatakan pemerintah Slovakia masih perlu menyatakan kesepakatannya atas persetujuan tersebut, yang akan membuat Slovakia hanya perlu membayar 340 juta dolar AS (sekitar Rp5,1 triliun) dalam waktu tiga atau empat tahun untuk paket pembelian senilai lebih dari 1 miliar dolar AS (sekitar Rp15,2 triliun).Sisa biaya tersebut akan ditanggung oleh program Pembiayaan Militer Asing AS, sebagaimana yang ditulis menteri pertahanan itu di media sosial Facebook.Nad menambahkan kesepakatan tersebut turut meliputi pengadaan suku cadang, pelatihan, dan lebih dari 500 rudal AGM-115 Hellfire."Tawaran ini sangat menguntungkan dan akan meningkatkan potensi pertahanan Slovakia secara signifikan," kata Nad.Slovakia, yang merupakan anggota NATO di sisi timur aliansi militer itu, saat ini tidak memiliki helikopter tempur.Negara tersebut telah mempensiunkan armada jet tempur MiG-nya musim panas lalu, sehingga harus mengandalkan negara tetangganya di Eropa Tengah, seperti Republik Ceko, Polandia, dan Hungaria, untuk dukungan pertahanan udara.Pekan lalu, Slovakia menjadi negara NATO kedua setelah Polandia yang menyatakan kesediaannya mengirim jet tempur MiG-29 kepada Ukraina untuk membantu negara itu menghadapi serbuan Rusia.Slovakia juga menyumbangkan sistem pertahanan udara KUB miliknya.Selain tawaran perangkat baru dari AS tersebut, Slovakia juga akan menerima kompensasi dari Uni Eropa sebesar 250 juta euro (Rp4,1 triliun), kata Nad.Nad mengatakan tawaran helikopter baru adalah karena sokongan negaranya kepada Ukraina dan juga merupakan bentuk kompensasi tidak langsung atas keterlambatan kedatangan jet tempur AS yang telah dipesan Slovakia sejak 2018.Slovakia telah memesan jet tempur F-16 dari AS pada 2018 untuk menggantikan skuadron MiG-29 miliknya yang telah dipensiunkan. Pesawat tersebut diperkirakan baru akan diterima Slovakia tahun 2024.Sumber: Reuters

Penerjemah: Nabil Ihsan

Editor: M Razi Rahman

COPYRIGHT © ANTARA 2023