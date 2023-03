Industri telekomunikasi China catat ekspansi stabil pada awal 2023

Pendapatan bisnis gabungan dari perusahaan-perusahaan di sektor tersebut mencapai 280,3 miliar yuan (1 yuan = Rp2.211) atau sekitar 40,8 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.084).

Beijing (ANTARA) - Industri telekomunikasi China mencatat ekspansi yang stabil dalam dua bulan pertama tahun 2023, dengan ekspansi yang kuat di bisnis emerging dan infrastruktur baru, menurut data dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China.Pendapatan bisnis gabungan dari perusahaan-perusahaan di sektor tersebut mencapai 280,3 miliar yuan (1 yuan = Rp2.211) atau sekitar 40,8 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.084). Capaian tersebut naik 7,9 persen secara tahunan (yoy).Dari total tersebut, sektor-sektor emerging seperti pusat data internet, komputasi awan atau cloud computing, dan Internet of Things (IoT) membukukan peningkatan pendapatan sebesar 25,7 persen (yoy).Data Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China menyebutkan capaian itu memungkinkan pendapatan bisnis telekomunikasi meningkat sebesar 5 poin persentase.Selain itu, data tersebut juga mengungkapkan kemajuan stabil yang dicapai China dalam mendorong pembangunan infrastruktur baru. Negara itu memiliki 2,38 juta stasiun pemancar (BTS) 5G pada akhir Februari, jumlah itu lebih banyak 72.100 dari akhir tahun lalu.

