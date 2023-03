Survei: 38 persen warga AS setuju cara Biden tangani masalah ekonomi

Pandangan tentang bagaimana Biden mengurus perekonomian nasional bahkan lebih negatif yaitu hanya 31 persen responden yang setuju terhadap cara Biden mengurus perekonomian AS, sementera yang tidak setuju mencapai 68 persen.

Washington (ANTARA) - Hasil survei The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research menunjukkan bahwa hanya 38 persen masyarakat Amerika Serikat (AS) setuju dengan cara Presiden Joe Biden menangani persoalan ekonomi negara tersebut.Tingkat persetujuan atau approval rating Biden mendekati titik terendah selama masa kepresidenannya dalam sebuah jajak pendapat baru yang dirilis pada Kamis (23/3).Pandangan tentang bagaimana Biden mengurus perekonomian nasional bahkan lebih negatif yaitu hanya 31 persen responden yang setuju terhadap cara Biden mengurus perekonomian AS, sementera yang tidak setuju mencapai 68 persen.Evaluasi tingkat persetujuan secara keseluruhan dan tingkat persetujuan terkait ekonomi untuk Biden cenderung masih sangat partisan.Tercatat sebanyak 76 persen pendukung kubu Demokrat menyetujui cara Biden menangani tugasnya sebagai presiden AS. Dan sebanyak 63 persen menyetujui caranya dalam mengurus perekonomian negara.Sementara itu, kubu Republik tetap konsisten menyatakan ketidaksetujuan terhadap kinerja sang presiden maupun caranya dalam mengurus perekonomian.Pandangan terhadap arah haluan negara menjadi lebih pesimistis dibandingkan sebulan yang lalu.Secara keseluruhan, 21 persen responden mengatakan AS sedang menuju ke arah yang benar. Sementara itu, pada bulan lalu, persentase yang menyatakan hal yang sama mencapai 28 persen.Baik kubu Demokrat maupun Republik menunjukkan kecenderungan yang lebih kecil untuk menyatakan negara mereka sedang menuju ke arah yang benar dibandingkan dengan pada Februari 2023 lalu.Jajak pendapat tersebut melibatkan 1.081 responden yang dilakukan pada 16-20 Maret. Margin kesalahan dalam pengambilan sampel untuk semua responden dalam jajak pendapat ini adalah plus minus 4,0 poin persentase.

