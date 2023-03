Orlando Bloom kunjungi Ukraina

Kiev (ANTARA) - Aktor Orlando Bloom yang menjadi duta persahabatan organisasi urusan anak-anak Perserikatan Bangsa Bangsa (UNICEF) dan membintangi film "Pirates of the Caribbean" dan "Lord of the Rings" mengunjungi pusat anak-anak di Kiev, Ukraina, pada Minggu.Ini adalah kunjungan pertamanya ke Ukraina sejak 2016. Selama di Ukraina, dia juga bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelenskiy."Saya sama sekali tak mengira perang itu meluas ke seluruh penjuru negara tersebut sejak terakhir saya ke sana," kata Bloom dalam Instagram."Hari ini saya beruntung bisa mendengarkan tawa anak-anak di pusat anak Spilno dukungan UNICEF. Sebuah ruang yang aman nan hangat dalam mengasuh anak agar bisa bermain, belajar dan memperoleh dukungan psikologis," sambung Bloom. Pusat Spilno, yang tersebar di penjuru Ukraina, memberikan dukungan kepada anak-anak terlantar dan keluarganya.Menurut UNICEF dalam lamannya, tahun lalu salah satu pusat anak itu telah dikunjungi oleh setengah juta anak dan pengasuh-pengasuhnya.Kejaksaan agung Ukraina menyebutkan, hingga 26 Maret, paling sedikit 465 anak tewas dalam perang yang sudah berlangsung 13 bulan itu yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina yang adalah tetangganya."Dia tahu akibat dari agresi ini, seberapa besar upaya dunia dalam menghentikan agresi itu, demi merestorasi Ukraina setelah perang ini selesai," kata Zelenskiy dalam pidato video malamnya setelah bertemu Bloom.Sumber: Reuters

