Laba sektor peralatan rumah tangga China melonjak 19,9 persen di 2022

Beijing (ANTARA) - Sektor peralatan rumah tangga China membukukan pertumbuhan yang kuat pada 2022, dengan laba melonjak sebesar 19,9 persen secara tahunan (year on year/yoy).Selama periode tersebut, pendapatan operasi gabungan sektor tersebut naik 1,1 persen (yoy) menjadi 1,75 triliun yuan (1 yuan = Rp2.232) atau sekitar 255,95 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.349), dan total laba mencapai 141,8 miliar yuan, sebagaimana yang dilaporkan Asosiasi Peralatan Listrik Rumah Tangga China.Pertumbuhan laba yang pesat tersebut didukung oleh percepatan transformasi kelas menengah dan atas serta berbagai langkah untuk memangkas biaya.Produk-produk emerging telah menjadi titik pertumbuhan baru di sektor ini. Skala pasar sejumlah produk seperti mesin pencuci piring, alat pengering pakaian, kompor terintegrasi, dan alat pembersih lantai terus meningkat, yang sebagian besar mendorong pertumbuhan sektor peralatan rumah tangga.

