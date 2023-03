Kremlin: Jurnalis asing masih dapat bekerja di Rusia

Moskow (ANTARA) - Pemerintah Rusia pada Jumat mengatakan seluruh jurnalis asing terakreditasi di Rusia tetap bisa menjalankan tugas mereka, sehari setelah jurnalis AS yang bekerja untuk Wall Street Journal (WSJ) ditangkap oleh dinas keamanan FSB.Kremlin menyatakan bahwa Evan Gershkovich ditangkap karena menjalankan aksi spionase terhadap Rusia "dengan kedok" aktivitas jurnalistik.Rusia belum merilis bukti apa pun untuk mendukung tuduhannya dalam kasus pertama yang dijatuhkan kepada seorang jurnalis AS sejak akhir Perang Dingin.WSJ telah membantah tuduhan tersebut."Semua jurnalis yang memiliki akreditasi sah di sini -- maksud saya jurnalis asing -- dapat melanjutkan kegiatan jurnalistik mereka di negara ini. Mereka tidak dibatasi dan dapat bekerja dengan baik," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada pers, Jumat.Gershkovich, seorang jurnalis AS terakreditasi di Rusia, ditangkap di Yekaterinburg atas dakwaan yang dikecam oleh pemerintah AS dan rekan sejawatnya sebagai tuduhan palsu.Sebuah pengadilan di Moskow memerintahkan penahanannya sebelum sidang, setidaknya sampai 29 Mei mendatang.Penangkapan ini--tindakan Rusia paling keras terhadap jurnalis Barat dalam beberapa dasawarsa--berpotensi memperburuk hubungan AS dan Rusia yang sudah renggang.Kelompok pembela hak-hak sipil mengkritik tindakan tersebut sebagai upaya terbaru pemerintah Rusia untuk membungkam jurnalisme independen, yang semakin meningkat dengan kian ketatnya undang-undang sensor sejak Rusia melancarkan serangan ke Ukraina awal tahun lalu.Meski beberapa jurnalis Rusia telah ditahan selama dua dasawarsa kepemimpinan Presiden Vladimir Putin, jurnalis-jurnalis asing yang bermasalah dengan otoritas setempat biasanya hanya diusir.Pada Jumat, Peskov menegaskan kembali bahwa Gershkovich telah "tertangkap basah".Namun, dia menolak menjelaskan lebih jauh kasus tersebut, yang masih dirahasiakan bahkan kepada penasihat hukum sang jurnalis.Juru bicara Kremlin itu juga mendesak Washington untuk tidak melakukan tindak balasan dengan mengusir jurnalis Rusia yang bekerja di AS.Sumber: Reuters

