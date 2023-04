Tim penyelamat AS cari korban tornado di Arkansas

Arkansas (ANTARA) - Tim penyelamat akan menyisir reruntuhan di Little Rock, Arkansas, ​​​​​pada Sabtu untuk mencari korban lain setelah tornado dahsyat, yang menghancurkan kawasan tersebut, menewaskan sedikitnya dua orang dan melukai belasan lainnya.Tornado itu merusak atap dan dinding banyak bangunan, menjungkirbalikkan kendaraan, dan merobohkan tiang listrik dan pepohonan, kata otoritas setempat.Gubernur Arkansas Sarah Huckabee Sanders pada Jumat malam mengatakan bahwa kematian dua orang itu terjadi di Wynne, sekitar 160 km arah timur Little Rock.Wali Kota Little Rock Frank Scott Jr menambahkan bahwa hingga Jumat malam, tidak ada korban jiwa meski 30 orang telah dilarikan ke rumah sakit di kota itu.Namun, angka tersebut bisa berubah sewaktu-waktu, katanya."Hanya karena rahmat Tuhan, tidak ada korban jiwa sejauh ini," kata Frank.Sebuah kawasan berpenduduk 2.100 orang di bagian barat Little Rock juga terdampak bencana, kata Asisten Kepala Polisi Andre Dryer.Cuaca ekstrem musim semi melanda banyak wilayah di Amerika Serikat, dari Texas sampai wilayah Great Lakes, dengan badai petir dan tornado.Di Belvidere, Illinois, satu orang meninggal dan 28 lainnya terluka saat cuaca ekstrem merusak atap teater selama konser band metal.Kepala dinas pemadam kebakaran Shawn Schadle mengatakan bahwa lima di antara para korban terluka parah.Dia menambahkan ada sekitar 260 orang yang menghadiri konser di Apollo's Theater tersebut, di mana Morbid Angel dijadwalkan tampil dalam rangkaian turnya yang bertajuk "Tour of Terror".Orang-orang berlindung di ruang bawah tanah ketika atap teater itu roboh, kata seorang pengunjung konser bernama Gabrielle Lewellyn kepada sebuah stasiun TV."Mereka menyeret seseorang keluar dari reruntuhan. Saya duduk sambil memegang tangannya, dan saya bilang 'semua akan baik-baik saja'. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan," kata Gabrielle.Cuaca ekstrem berselang seminggu setelah badai petir menghantam Rolling Fork di Mississipi dan menghancurkan 400 rumah warga dan menelan 26 korban jiwa.Sumber: Reuters

