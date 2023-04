Sektor perbankan China raih aset eksternal bersih 166,5 miliar dolar

Beijing (ANTARA) - Sektor perbankan China mencatatkan aset keuangan eksternal (external financial asset) sebesar 1,5186 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp15.062).Data terbaru pada Kamis (30/3) menunjukkan liabilitas eksternal sektor perbankan China mencapai 1,3522 triliun dolar AS pada akhir 2022, sehingga aset eksternal bersih (net external asset) sektor tersebut 166,5 miliar dolar AS.Dalam hal aset keuangan eksternal, jumlah simpanan dan pinjaman mencapai 988,3 miliar dolar AS, menyumbang 65 persen dari total, sedangkan nilai obligasi berada di angka 330,4 miliar dolar AS, menyumbang 22 persen dari total, papar Administrasi Valuta Asing Negara China.Dalam hal mata uang, jumlah aset RMB mencapai 294,4 miliar dolar AS, menyumbang 19 persen dari total, sementara nilai aset dolar AS mencapai 938,4 miliar dolar AS, menyumbang 62 persen dari total.Dalam hal liabilitas eksternal, liabilitas simpanan dan pinjaman sebesar 760,6 miliar dolar AS, menyumbang 56 persen dari total liabilitas eksternal, sementara liabilitas obligasi mencapai 230,7 miliar dolar AS, menyumbang 17 persen dari total liabilitas eksternal.

Pewarta: Xinhua

Editor: Hanni Sofia

COPYRIGHT © ANTARA 2023