Gempa kuat melanda ujung timur Rusia

Vladivostok, Rusia (ANTARA) - Gempa kuat bermagnitudo 6,9 melanda lepas pantai timur ujung Rusia pada Senin, namun kementerian kedaruratan Rusia menyebutkan tidak terjadi tsunami dan tidak ada baik korban jiwa maupun kerusakan akibat gempa.Gempa terjadi di sekitar 44 km selatan Kota Petropavlovsk-Kamchatsky di pantai Pasifik Rusia dengan kedalaman 100 km, menurut kementerian terkait.Tayangan yang diunggah media dari semenanjung Kamchatka, sekitar 6.800 km timur Moskow, memperlihatkan retakan di sejumlah bangunan.Pajangan botol di supermarket juga berjatuhan akibat gempa tetapi tidak menimbulkan kerusakan parah pada bangunan."Tim penyelamat dan pemadam kebakaran masih memeriksa bangunan," kata kementerian. "Menurut informasi awal, tidak ada kerusakan ataupun korban jiwa."Badan peneliti Kamchatka Branch of the Russian Academy of Sciences Geophysical Survey (KBGS RAS) mengatakan gempa memiliki kekuatan 6,9 magnitudo.Pusat Seismologi Eropa-Mediterania (EMSC) mulanya menetapkan gempa bermagnitudo 6,6.Sementara itu, Sistem Peringatan Tsunami AS mengatakan bahwa tidak ada peringatan tsunami setelah terjadi gempa.Sumber: Reuters

