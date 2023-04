Ketua DPR AS bakal temui pemimpin Taiwan

Washington (ANTARA) - Ketua DPR AS Kevin McCarthy pada Rabu akan menggelar sebuah pertemuan dengan pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen di California, menurut pernyataan resmi kantornya.Tsai sedang dalam kunjungan ke Amerika Latin, yakni Guatemala dan Belize, dan bakal singgah ke AS, rencana yang membuat China murka dan mengancam akan membuat tindakan balasan.Itu adalah persinggahan pertama Tsai di AS sejak 2019. Meski demikian, sejumlah pemimpin Taiwan sebelumnya rutin singgah di AS ketika sedang mengunjungi para mitra diplomatik mereka di Amerika Latin, Karibia, dan Pasifik.Sementara itu China, yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya, telah berulang kali memperingatkan pejabat AS untuk tidak bertemu dengan Tsai."Pada Rabu, 5 April, Ketua DPR Kevin McCarthy akan mengadakan pertemuan bipartisan dengan Presiden Taiwan di Perpustakaan Kepresidenan Ronald Reagan," demikian pernyataan tersebut.Pertemuan tersebut akan menjadi yang pertama antara pemimpin Taiwan dan Ketua DPR AS di Negeri Paman Sam.Gedung Putih telah mendesak China untuk tidak memanfaatkan persinggahan Tsai yang lazim di AS itu sebagai dalih untuk meningkatkan aktivitas agresif terhadap Taiwan."Selama transit di AS, Presiden berhubungan dengan teman-teman Amerika, sebagaimana yang dilakukan dalam kunjungan-kunjungan terdahulu," demikian menurut keterangan kedutaan besar de facto Taiwan di Washington, tanpa menjelaskan lebih lanjut soal pertemuan tersebut.Sumber: Reuters

Penerjemah: Shofi Ayudiana

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2023