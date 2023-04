KBRI Canberra selenggarakan kelas bahasa Indonesia untuk orang dewasa

Baca juga: RI jajaki peluang kerja sama pendidikan dengan universitas Australia

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra bekerja sama dengan Asosiasi Indonesia Australia (AIA) menyelenggarakan kelas Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) untuk orang dewasa di Canberra, Australia.KBRI Canberra menyebutkan bahwa peminat kelas bahasa Indonesia untuk orang dewasa cukup banyak dan berasal dari kalangan profesional, pelaku bisnis, pegawai pemerintahan dan masyarakat umum di Canberra.Dubes Indonesia untuk Australia Siswo Pramono berharap dengan adanya kelas bahasa Indonesia untuk orang dewasa di Canberra, para pembelajar bisa turut mempromosikan bahasa Indonesia ke siswa-siswa sekolah dan masyarakat Australia.“Kami terus berusaha mempromosikan bahasa Indonesia kepada siswa di sekolah-sekolah (Australia) serta berusaha membantu sekolah yang kekurangan guru dengan pengiriman guru bantu,” kata Dubes Siswo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.Dubes Siswo juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada para pembelajar bahasa Indonesia untuk semangat dan konsistensi dalam mempelajari bahasa Indonesia.Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra Mukhamad Najib juga mengungkapkan bahwa KBRI sudah melaksanakan berbagai program untuk mempromosikan bahasa Indonesia di sekolah maupun universitas Australia.“Kami secara rutin melaksanakan Indonesia Goes to School, Ambassador Goes to Campus, roadshow budaya ke sekolah dan kampus, serta mengundang guru dan kepala sekolah dalam expo budaya Indonesia,” jelas Najib.Presiden Australia-Indonesia Association (AIA) Les Boag menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan KBRI Canberra untuk kegiatan AIA secara umum maupun kegiatan pembelajaran BIPA.Menurut Les Boag, kerja sama antara KBRI Canberra dan AIA sangat berarti bagi penguatan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Australia.“Kami akan terus melakukan yang terbaik untuk mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia di kalangan masyarakat Australia, khususnya di Canberra,” kata Les Boag.Les Boag melanjutkan bahwa mereka akan berusaha maksimal untuk memperbanyak jumlah pembelajar bahasa Indonesia di kalangan orang dewasa.Pada Senin (3/4), KBRI Canberra menyelenggarakan acara silaturahmi dan makan malam bersama untuk memberi apresiasi kepada para pembelajar BIPA untuk orang dewasa di Wisma Indonesia Canberra.Para pembelajar BIPA untuk orang dewasa mengaku senang belajar bahasa Indonesia karena adanya kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang-orang Indonesia.

