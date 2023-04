Dubes: Kemitraan dengan ASEAN sangat penting untuk Kanada

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Kanada untuk Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Victoria Singmin menegaskan kemitraan dengan ASEAN sangat penting untuk Kanada.“Kanada mendukung ASEAN sebagai institusi, kawasan, dan sentralitasnya. Dan termasuk mendukung pekerjaan kepemimpinan itu sendiri,” kata Dubes Vicky Singmin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Dubes Singmin menegaskan bahwa Kanada mendukung upaya ASEAN dalam konsensus lima poin (five point consensus) dan memulihkan perdamaian dan demokrasi di Myanmar.Di saat yang sama, Dubes Singmin menyebutkan bahwa Kanada meluncurkan Strategi Indo-Pasifik karena Kanada menyadari pentingnya kawasan Indo-Pasifik, terutama ASEAN sebagai pusatnya.“Kemakmuran, keamanan, dan pertumbuhan di kawasan ini adalah alasan mengapa Kanada meluncurkan Strategi Indo-Pasifk,” kata Dubes Vicky Singmin.Kanada meluncurkan Strategi Indo-Pasifik Kanada (Canada’s Indo-Pacific Strategy) pada bulan November 2022.Dubes Singmin mengatakan bahwa ini adalah strategi sepuluh tahun yang Kanada miliki, merefleksikan tingkat komitmen dari pemerintah Kanada.Strategi Indo-Pasifik Kanada memiliki lima tujuan, yaitu mempromosikan perdamaian, ketahanan, dan keamanan; memperluas perdagangan, investasi, dan ketahanan rantai pasokan; berinvestasi dan menghubungkan orang-orang.Selanjutnya, membangun masa depan yang berkelanjutan dan hijau, dan menjadikan Kanada sebagai mitra yang aktif, terlibat, dan andal di Indo-Pasifik.Dubes Singmin menyebutkan tujuan pertama Strategi Indo-Pasifik Kanada, yang mempromosikan perdamaian, ketahanan, dan keamanan; adalah cara Kanada mendukung mekanisme utama ASEAN.“Ini adalah cara kami memperkuat peran sentral ASEAN dalam memastikan perdamaian, ketahanan, dan keamanan di kawasan,” ujar Dubes Singmin.Kanada akan meluncurkan inisiatif baru dan melakukan investasi sekitar 2,3 miliar dolar selama lima tahun pertama pelaksanaan Strategi Indo-Pasifik.Salah satu inisiatif baru yang diluncurkan Kanada adalah Dana Perwalian Rencana Aksi ASEAN-Kanada (ASEAN-Canada Plan of Action Trust Fund) sebesar 13,1 juta dolar selama lima tahun.Dana Perwalian tersebut memastikan keterlibatan yang kuat dengan ASEAN, memajukan negosiasi perdagangan yang penting, dan memperkuat kemitraan antara ASEAN dan Kanada.Selain itu, Kanada juga akan memperluas program Beasiswa dan Pertukaran Pendidikan untuk Pembangunan ASEAN-Kanada (Scholarships and Educational Exchanges for Development/SEED) sebesar 14,2 juta dolar selama lima tahun.Program ini bertujuan untuk memperkenalkan lebih banyak pendidikan dan penelitian di bidang minat bersama, mendorong pertukaran yang berharga dan saling berbagi keahlian.

