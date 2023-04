Putin sebut hubungan Rusia-AS dalam kondisi "krisis yang serius"

Moskow (ANTARA) - Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat sedang mengalami kondisi "krisis yang serius".Putin mengatakan hal itu setelah menerima surat kepercayaan dari 17 duta besar negara-negara asing yang baru saja dilantik."Hubungan antara Rusia dan AS sedang menghadapi krisis yang serius," kata Putin di Moskow, Rusia, Rabu (5/4).Dia menambahkan bahwa krisis tersebut berakar pada pendekatan yang berbeda secara fundamental terhadap pembentukan tatanan dunia modern.Putin menegaskan bahwa keamanan global sangat bergantung pada hubungan kedua negara serta bahwa AS pada dasarnya bertanggung jawab atas krisis Ukraina dan memburuknya hubungan bilateral dengan Rusia.Putin mengatakan bahwa Rusia mendukung pembangunan hubungan dengan AS jika hal tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, menghormati kedaulatan, dan non-intervensi dalam urusan internal masing-masing.Presiden Rusia itu juga mengomentari hubungan antara Rusia dan Uni Eropa (EU) yang menegang.Saat ini, jelasnya, EU tidak lagi bertujuan mengembangkan kerja sama ekonomi dan mendorong integrasi di benua Eropa, melainkan berfokus pada "memicu konfrontasi geopolitik dengan Rusia."Putin pun mengungkapkan harapan bahwa pada akhirnya akan mungkin membangun hubungan dengan UE dan logika kerja sama timbal balik akan berlaku.

