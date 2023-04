AS belum beri visa kepada delegasi Rusia untuk Dewan Keamanan PBB

Moskow (ANTARA) - Delegasi Kementerian Luar Negeri Rusia masih belum mendapatkan visa untuk berpartisipasi dalam serangkaian pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), kata Duta Besar Rusia untuk AS Anatoly Antonov kepada sebuah saluran televisi Rusia, Kamis (13/4)."Hingga kini kami masih belum memperoleh izin, baik itu bagi Sergey Viktorovich (Lavrov), maupun orang-orang yang mendampinginya," kata Antonov mengungkapkan.Antonov juga menekankan bahwa negaranya tidak memohon kepada AS untuk mengeluarkan visa untuk delegasi Rusia, namun mendesak agar "mereka (AS) memenuhi kewajiban sebagai negara tuan rumah bagi PBB.""Pemerintahan AS berkewajiban untuk memberikan semua dokumen yang diperlukan, baik itu untuk kedatangan berbagai penerbangan khusus maupun untuk delegasi kementerian luar negeri kami," katanya menambahkan.Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov mengatakan bahwa AS belum memberikan visa kepada Menlu Rusia Sergey Lavrov dan delegasi Rusia untuk menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB yang akan digelar di New York pada akhir April.Selain itu, Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya juga sebelumnya mengatakan bahwa Lavrov dijadwalkan untuk mengunjungi Markas Besar PBB di New York dan berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan Dewan Keamanan PBB pada 24-25 April.Sejak 1 April, Rusia mendapat giliran untuk menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB.Sumber: TASS-OANA

