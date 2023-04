Museum sejarah penerbangan China resmi dibuka di Beijing

Beijing (ANTARA) - Museum Sejarah Industri Penerbangan China diresmikan di Beijing pada Minggu (16/4), dan menjadi satu-satunya tempat yang menampilkan secara komprehensif 110 tahun sejarah penerbangan China.Museum yang berlokasi di Distrik Miyun di Beijing itu didirikan bersama oleh tiga pemain besar industri penerbangan China, yaitu Aviation Industry Corporation of China (AVIC), Aero Engine Corporation of China (AECC), dan Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC).Lebih dari 1.400 benda pameran dipajang di aula museum tersebut, yang menempati area seluas 3.328 meter persegi dan memiliki luas area pameran sekitar 2.400 meter persegi.Sepuluh fisik pesawat dan model pesawat simulasi berukuran asli dipajang di area luar ruangan museum itu.Berkat upaya tiada henti China, negara itu kini mengembangkan sistem industri penerbangan modern dan membangun budaya penerbangannya sendiri.Menurut pihak pengelola, museum tersebut menyuguhkan berbagai acara, produk, aktivitas, dan figur representatif dalam perkembangan industri penerbangan China, yang menyoroti semangat, budaya, dan dedikasi industri penerbangan China serta masyarakatnya.Museum tersebut akan dibuka untuk umum secara gratis, dan berfungsi sebagai museum bertema sejarah penerbangan serta basis pendidikan sains populer untuk meneruskan gairah dan semangat sektor penerbangan China.

