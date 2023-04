Pendapatan per kapita penduduk China naik 5,1 persen pada Q1 2023

Beijing (ANTARA) - Pendapatan per kapita yang siap dibelanjakan China mencapai 10.870 yuan atau sekitar 1.579,6 dolar AS pada kuartal pertama (Q1) tahun 2023.Angka itu tercatat naik 5,1 persen secara tahunan (yoy) dalam nominal, menurut data Biro Statistik Nasional China, Selasa (18/4).Setelah dikurangi faktor harga, pendapatan per kapita yang siap dibelanjakan naik 3,8 persen dari tahun sebelumnya.Secara terpisah, pendapatan perkapita yang siap dibelanjakan perkotaan mencapai 14.388 yuan atau naik 4 persen secara nominal dan 2,7 persen secara riil.Sementara itu, pendapatan di daerah pedesaan mencapai 6.131 yuan atau naik 6,1 persen secara nominal dan 4,8 persen secara riil.Data itu juga menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) China meningkat 4,5 persen (yoy) pada kuartal pertama 2023.

Pewarta: Xinhua

