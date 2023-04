Biden akan umumkan kampanye pencalonan kembali dalam pilpres 2024

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dikabarkan akan mengumumkan keputusannya untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 secepatnya pekan depan.Berita ini dilansir pada Kamis (20/4) oleh sejumlah media AS, termasuk The Washington Post, The Associated Press, dan Bloomberg.Ajudan Biden mengatakan kepada media bahwa mereka tidak mengetahui apakah keputusan akhir terkait waktu pengumuman tersebut telah ditetapkan, tetapi Biden, yang berasal dari kubu Demokrat, mempertimbangkan untuk melakukannya pada Selasa (25/4) mendatang.Pengumuman itu rencananya akan disampaikan dalam bentuk video yang dirilis untuk para pendukung, menurut Associated Press.Gedung Putih belum menanggapi pemberitaan tersebut.Biden (80 tahun) telah berulang kali mengungkapkan niatnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai presiden.Pekan lalu, dia menyampaikan kepada awak media usai perjalanan ke Irlandia bahwa dirinya akan mengumumkan rencananya tersebut "relatif segera."Mantan presiden AS Donald Trump, yang kalah dari Biden dalam pemilu 2020 tetapi menolak untuk mengakui kekalahannya, sudah sejak awal mengungkapkan rencananya untuk mencalonkan diri dalam pilpres 2024 dari Partai Republik, menurut jajak pendapat.Pilpres 2024 AS dijadwalkan akan berlangsung pada 5 November 2024.

