AS laporkan lebih dari 19.000 kematian akibat flu pada musim kali ini

Los Angeles (ANTARA) - Setidaknya terdapat 26 juta kasus penyakit flu, 290.000 pasien rawat inap, dan 19.000 kematian akibat flu pada musim kali ini di Amerika Serikat (AS), menurut data terbaru Centers for Disease Control and Prevention (CDC) AS, Jumat (21/4).Sebanyak 143 kematian anak akibat flu sejauh ini telah dilaporkan di AS pada musim kali ini. Hampir 2.000 orang dirawat di rumah sakit akibat flu dalam sepekan terakhir sampai 15 April, menurut data CDC.CDC merekomendasikan agar setiap orang yang berusia enam bulan ke atas mendapatkan vaksin flu tahunan selama aktivitas flu berlanjut. Selain itu, terdapat juga resep obat antivirus flu yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit flu, yang harus dimulai sesegera mungkin.

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

COPYRIGHT © ANTARA 2023