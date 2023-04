New York rayakan Hari Bumi dengan berbagai acara tematik

Seorang wanita menyumbangkan barang-barang yang dapat digunakan kembali pada Pekan Raya Hari Bumi di New York, Amerika Serikat, Jumat (21/4/2023). (ANTARA/Xinhua/Liu Yanan)

New York (ANTARA) - New York, kota terpadat di Amerika Serikat (AS), merayakan Hari Bumi, Sabtu, dengan berbagai aktivitas tematik.Para mahasiswa dari Universitas New York, Jumat sore (21/4), waktu setempat, menggelar Earth Day Fair di Schwartz Plaza dengan menyuguhkan hadiah, tabel informasi, dan berbagai perayaan.Bekerja sama dengan GrowNYC, sebuah organisasi nirlaba untuk keberlanjutan, Universitas New York juga mengadakan acara "Stop 'N' Swap" di Schwartz Plaza.Dalam acara tersebut, warga dapat mendonasikan pakaian, perlengkapan rumah, gim, buku, mainan, dan barang-barang lainnya untuk dapat digunakan kembali dan mudah dibawa atau membawa pulang barang yang mereka inginkan secara gratis.Berbagai acara tersebut merupakan bagian dari inisiatif netral iklim selama sepekan yang diselenggarakan oleh Universitas New York dan menarik banyak mahasiswa dan warga setempat.Berbagai acara juga akan diadakan di lebih dari 30 lokasi di seluruh New York City untuk merayakan Hari Bumi Bebas Kendaraan Bermotor, Sabtu.Warga New York diminta untuk mengendarai sepeda dengan memanfaatkan program "Open Streets" dan penawaran bersepeda gratis dari platform berbagi sepeda Citi Bike.Berbagai pertunjukan, kelas kebugaran, dan kegiatan edukasi akan berlangsung di jalan-jalan bebas kendaraan bermotor di seluruh kota itu, kata Departemen Transportasi New York City.

