China catat rekor perjalanan kereta pada hari pertama libur Hari Buruh

Beijing (ANTARA) - Perjalanan via jalur kereta di China menyentuh rekor tertinggi pada Sabtu (29/4), hari pertama dari libur Hari Buruh selama lima hari, menurut data dari operator perkeretaapian nasional.Total ada sebanyak 12.064 kereta beroperasi pada Sabtu itu, menangani 19,66 juta perjalanan penumpang, menurut China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway).Hari Minggu (30/4) diperkirakan mencatatkan sekitar 18 juta perjalanan penumpang kereta dan 11.217 kereta beroperasi, kata China Railway.China melaporkan permintaan yang kuat untuk perjalanan selama libur Hari Buruh, liburan panjang pertama setelah libur tujuh hari Festival Musim Semi, pada akhir Januari lalu.Libur Hari Buruh tahun ini berlangsung dari 29 April hingga 3 Mei.

