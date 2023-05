Barak tentara China di Makau dibuka untuk umum

Beijing (ANTARA) - Barak garnisun Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) di Wilayah Administrasi Khusus Makau dibuka untuk umum selama liburan Hari Buruh Internasional (May Day)Barak yang berlokasi di Pulau Taipa, Makau itu sudah yang ke-17 kalinya dibuka untuk umum, kata Kementerian Pertahanan China dalam keterangan di laman resminya yang dipantau di Beijing, Selasa.Selama libur May Day, barak tersebut hanya dibuka dua hari bagi warga setempat diizinkan untuk melakukan kunjungan pada Minggu (30/4) dan Senin (1/5).Pembukaan barak PLA untuk umum itu guna membantu komunikasi antara pihak garnisun dengan warga Makau, menurut kementerian tersebut.Setelah upacara pengibaran bendera nasional China pada pagi hari, prajurit PLA melakukan latihan militer, seperti operasi pertempuran dan pemberantasan anti-terorisme serta pertunjukan teatrikal.Para pengunjung bisa mencoba menggunakan peralatan militer dan bercakap-cakap dengan para personel PLA.Di Hong Kong dan Makau, libur Hari Buruh berlangsung hanya sehari, yaitu pada Senin saja. Di wilayah China daratan, libur May Day berlangsung selama tiga hari pada 1-3 Mei 2023.

