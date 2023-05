Terowongan jalan raya bawah laut sejauh 5,1 km dibuka di Dalian, China

Dalian (ANTARA) - Terowongan jalan raya bawah laut dibuka untuk lalu lintas pada Senin (1/5) di Dalian, kota pesisir di Provinsi Liaoning, China timur laut.Terowongan itu, yang mengakomodasi jalan bebas hambatan perkotaan enam lajur dua arah di bawah Teluk Dalian, merupakan terowongan tabung benam bawah laut pertama di China utara, ujar Sun Zhu, wakil kepala insinyur Dalian Bay Undersea Tunnel Co., Ltd., yang bertanggung jawab membangun dan mengoperasikan terowongan tersebut.Kecepatan lalu lintas yang dirancang untuk terowongan sepanjang 5,1 kilometer itu adalah 60 kilometer per jam, tutur Sun.Pembangunan terowongan tersebut memakan waktu sekitar empat tahun, katanya.Jalan yang menghubungkan terowongan itu mulai beroperasi pada Senin, menghubungkan pesisir utara dan selatan Teluk Dalian, membantu mengurangi kemacetan lalu lintas, serta memperluas ruang bagi pembangunan perkotaan di Dalian.

