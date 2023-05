KBRI Kairo tekankan konsistensi pasokan kopi dari Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo menekankan perlunya konsistensi dalam pemasokan kopi dari Indonesia di tengah meningkatnya ekspor kopi Indonesia ke Mesir."Sebagai kepala perwakilan RI di Mesir (saya) memberikan apresiasi kepada para produsen dan eksportir kopi yang secara berkelanjutan mengekspor kopi ke Mesir dan memberikan peningkatan ekspor yang signifikan baik dari segi nilai maupun volume," tegas Dubes RI untuk Mesir Lutfi Rauf melalui keterangan yang diperoleh ANTARA, Jakarta, Selasa.Untuk lebih meningkatkan ekspor kopi dan konsistensi suplai kopi Indonesia ke pasar Mesir, Lutfi mengharapkan komitmen para produsen kopi Indonesia baik produsen besar, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi produsen kopi untuk konsisten menyuplai kopi ke pasar Mesir.Harapan itu ia sampaikan dalam pertemuannya di Kairo pada Minggu dengan Dr. Hassan Sayed Haggag dan Mohamed Haggag, Direksi Haggag for Import & Export, importir kopi Mesir yang loyal mengimpor kopi dari Indonesia.Atase Perdagangan KBRI Kairo M. Syahran Bhakti S menjelaskan ekspor kopi Indonesia ke Mesir saat ini terus tumbuh.Kedai kopi lokal yang menjual kopi dari Indonesia menjamur di berbagai kota baik di Kairo, Alexandria, maupun kota-kota di selatan Mesir.Minat pembeli dari Mesir terhadap kopi Indonesia itu, menurut dia, harus dijadikan momentum untuk terus mendorong pemasaran kopi Indonesia baik jenis robusta maupun arabika sekaligus terus mempromosikan produk Indonesia lainnya di Mesir.Sementara itu, Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi KBRI Kairo M. Arif Ramadhan, yang hadir dalam pertemuan itu, mengharapkan kerja sama dengan Haggag for Import & Export akan membuka investasi pengolahan biji kopi di Provinsi Lampung.Arif berharap Hassan Sayed Haggag dapat menyampaikan kemudahan investasi dan usaha di Indonesia kepada para pelaku usaha Mesir dalam kegiatan seminar atau pertemuan daring sehingga memberi kesempatan lebih besar bagi mereka untuk berinvestasi dan membuka usaha di Indonesia.Kopi merupakan salah satu komoditas ekspor hasil perkebunan paling diminati di dunia. Ekspor kopi Indonesia ke mancanegara pada 2022 mencapai 1,15 miliar dolar AS (sekitar Rp16,9 triliun)Tujuan utama ekspor kopi Indonesia antara lain adalah Amerika Serikat, Mesir, Jepang, Spanyol dan Malaysia.Khusus ke Mesir, ekspor kopi Indonesia pada 2022 menurut laporan Biro Statistik Mesir (CAPMAS) mencapai 96,99 juta dolar AS (sekitar Rp1,42 triliun) dengan volume sebesar 39 ribu ton, atau naik sebesar 8,70 persen dibanding sebesar 89,22 juta AS (sekitar Rp1,31 triliun) pada 2021.

Pewarta: Katriana

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2023