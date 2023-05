Pengeluaran konstruksi AS naik tipis pada Maret 2023

Washington (ANTARA) - Pengeluaran konstruksi Amerika Serikat (AS) naik 0,3 persen pada Maret 2023, demikian menurut data yang dirilis oleh Departemen Perdagangan AS, pada Senin (1/5).Pengeluaran konstruksi pada Maret diperkirakan berada pada tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 1.834,7 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp14.661), naik 0,3 persen dari perkiraan Februari yang direvisi.Selama tiga bulan pertama tahun ini, pengeluaran konstruksi mencapai 403,3 miliar dolar AS, meningkat 4,3 persen dari periode yang sama pada 2022.Tahun lalu mencatatkan aktivitas konstruksi sebagai pendorong ekonomi AS secara keseluruhan, dengan pengeluaran konstruksi meningkat 3,8 persen dalam 12 bulan terakhir.Namun, konstruksi perumahan turun 0,2 persen pada Maret, menandai penurunan ke-10 berturut-turut.

