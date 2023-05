China dan Myanmar siap perdalam kerja sama di berbagai bidang

Nay Pyi Taw (ANTARA) - China dan Myanmar sepakat memperdalam kerja sama di berbagai bidang untuk mendorong pengembangan berkelanjutan kemitraan kerja sama strategis komprehensif antara kedua negara.Pada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Persatuan Myanmar Than Swe di Nay Pyi Taw pada Selasa (2/5), Anggota Dewan Negara sekaligus Menteri Luar Negeri (Menlu) China Qin Gang mengatakan memandang hubungan bertetangga yang baik dengan Myanmar dari perspektif strategis, China siap bekerja sama dengan Myanmar untuk mengimplementasikan berbagai pencapaian penting selama kunjungan pemimpin China ke Myanmar.China menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Myanmar, serta dengan tegas mendukung Myanmar dalam menjaga kemerdekaan dan stabilitas politik serta mencapai pembangunan berkelanjutan, kata Menlu China itu.China juga mendukung Myanmar dalam menjajaki jalur pembangunan dengan karakteristik Myanmar yang sesuai dengan kondisi nasionalnya dan terus memajukan proses transisi politiknya, tambah Qin.Qin menuturkan China siap memperkuat komunikasi dengan kementerian dan pemerintah daerah di Myanmar, serta memperluas kerja sama di bidang pertanian, perdagangan perbatasan, maupun bidang-bidang lainnya, sembari memperkuat dukungan bagi pengembangan ekonomi Myanmar dengan berfokus pada pembangunan Koridor Ekonomi China-Myanmar.Selain itu, pihak China juga akan melaksanakan proyek-proyek bantuannya di Myanmar guna mendukung pihak Myanmar meningkatkan mata pencaharian masyarakat, dan kedua pihak harus meningkatkan pertukaran antarmasyarakat serta memperdalam upaya perlindungan warisan budaya dan pertukaran keagamaan, ujar Qin.China juga bersedia bekerja sama dengan Myanmar dan Bangladesh untuk mempromosikan pembangunan koridor ekonomi China-Myanmar-Bangladesh, tambah Qin.Sementara itu, Than Swe mengatakan Myanmar dengan tegas mematuhi kebijakan Satu China, mendukung Inisiatif Pembangunan Global, Inisiatif Keamanan Global, serta Inisiatif Peradaban Global China, dan sangat mendukung China dalam isu-isu yang terkait kepentingan intinya.Myanmar berharap dapat bekerja sama dengan China untuk memperdalam kerja sama di bidang-bidang seperti pertanian, transportasi, energi, dan konektivitas, secara aktif mendorong proyek-proyek penting Koridor Ekonomi Myanmar-China dan mengimplementasikan lebih banyak proyek mata pencaharian untuk memberi manfaat bagi kedua bangsa, papar Than Swe.Myanmar siap bekerja sama dengan China untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah perbatasan, serta memajukan koridor ekonomi China-Myanmar-Bangladesh bersama China dan Bangladesh, ungkap Than Swe.

