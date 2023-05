Perjalanan penumpang udara China capai 9,4 juta saat libur Hari Buruh

Beijing (ANTARA) - Jumlah perjalanan penumpang udara China melampaui 9,41 juta selama liburan Hari Buruh (May Day) yang baru saja berakhir, ungkap Administrasi Penerbangan Sipil China (Civil Aviation Administration of China) pada Kamis (4/5).Rata-rata perjalanan penumpang udara mencapai 1,88 juta per hari selama liburan lima hari tersebut, melonjak lebih dari lima kali lipat dari periode yang sama pada tahun lalu, dan meningkat 4,2 persen dari angka yang tercatat pada 2019, papar administrasi tersebut.Dalam hal jumlah penerbangan, negara itu menangani total 80.020 penerbangan maskapai domestik dan luar negeri, melonjak 238,31 persen dari periode yang sama pada 2022.Selama liburan tersebut, sejumlah bandara di kota-kota sumber wisatawan dan destinasi utama, seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, dan Chengdu, merupakan yang tersibuk, dengan tingkat keterisian penumpang udara harian melebihi 70 persen, kata administrasi itu.Liburan Hari Buruh tahun ini dimulai pada 29 April dan berakhir pada 3 Mei.

