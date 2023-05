Liburan Hari Buruh di China, ada 133 juta perjalanan penumpang kereta

Beijing (ANTARA) - Arus penumpang kereta di China melonjak selama masa liburan Hari Buruh (May Day), menurut data dari China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway) pada Jumat (5/5).Mulai 27 April hingga 4 Mei, sebanyak 133 juta perjalanan penumpang kereta dilakukan di seluruh negeri, 27,94 juta lebih banyak dibandingkan dengan masa liburan Hari Buruh pada 2019, ungkap China Railway.Jumlah perjalanan penumpang harian yang dilayani oleh jaringan kereta China mencapai 19,66 juta pada 29 April, rekor tertinggi baru untuk lalu lintas penumpang dalam satu hari.Untuk memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat yang cukup besar, sektor perkeretaapian China telah memaksimalkan potensi transportasi dan meningkatkan kapasitas sembari meningkatkan kualitas layanan guna memastikan para penumpang mendapatkan pengalaman perjalanan yang lebih baik.

Pewarta: Xinhua

Editor: M Razi Rahman

COPYRIGHT © ANTARA 2023