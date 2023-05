China selesaikan pengiriman seluruh kereta untuk KCJB

Guangzhou (ANTARA) - Pengiriman seluruh kereta untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) telah selesai dengan pemuatan tiga set kereta peluru terakhir di Pelabuhan Qingdao, China timur, untuk pengiriman ke Indonesia, menurut laporan operator pengiriman China.COSCO Shipping Specialized Carriers Co., Ltd., yang berkantor pusat di Guangzhou, pada Sabtu (6/5) mengatakan bahwa kereta rel listrik cepat (electric multiple unit/EMU) tersebut mencakup 11 rangkaian kereta dan satu kereta inspeksi komprehensif jalur kereta.Perusahaan itu mengembangkan solusi khusus untuk pengiriman kereta, yang dikirim secara bertahap mulai Agustus 2022.KCJB merupakan salah satu proyek penting di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra (Belt and Road Initiative/BRI) yang diusulkan oleh China, yang menghubungkan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan ibu kota Provinsi Jawa Barat, Bandung.Dengan kecepatan dirancang mencapai 350 kilometer per jam, jalur kereta ini akan memangkas waktu perjalanan Jakarta-Bandung dari tiga jam lebih menjadi hanya sekitar 40 menit.

Pewarta: Xinhua

Editor: M Razi Rahman

COPYRIGHT © ANTARA 2023