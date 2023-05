Media AS kritik tentang hak kepemilikan senjata api di Amerika Serikat

New York City (ANTARA) - Warga di Amerika Serikat (AS) kini dipersenjatai dengan sangat baik dan rentan tertembak fatal di bioskop, konser musik, gereja, sinagoge, dan sekolah, lapor surat kabar setempat, The Hill pada Jumat (5/5)."Para orang tua mengantar anak mereka ke sekolah setiap pagi, sembari khawatir mungkin tidak akan melihat mereka lagi dalam keadaan hidup. Kita mungkin akan ditembak jika memencet bel rumah yang salah atau berusaha masuk ke mobil yang salah. Kita mungkin akan dihujani peluru oleh petugas polisi yang nanar usai dihentikan karena lampu belakang kendaraan yang rusak," tulis laporan itu.Mengingat pilihan senjata yang dipakai para pembunuh massal adalah senjata tempur dengan "tingkat kematian yang sangat tinggi", peluang bertahan hidup bagi warga AS berkurang secara signifikan, imbuh laporan itu mengutip pernyataan Pentagon.AS menduduki peringkat ke-129 dalam kategori negara teraman menurut World Population Review tahun lalu, terus merosot setiap tahunnya sejak 2016."Mengapa kita membiarkan kegilaan massal ini? Ini gabungan dari informasi yang salah, kekuatan politik, kepuasan terhadap diri sendiri, dan ekstremisme," imbuh surat kabar itu.

Pewarta: Xinhua

Editor: M Razi Rahman

COPYRIGHT © ANTARA 2023