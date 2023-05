Dubes yakin Indonesia Fair efektif perluas pasar di Jepang

Baca juga: KBRI Tokyo imbau WNI tetap jaga diri di masa endemi di Jepang

Tokyo (ANTARA) - Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi memastikan ajang promosi terpadu Indonesia Fair 2023 efektif mempromosikan Indonesia dan sekaligus memperluas pasar produk Indonesia di Jepang.“Musim liburan di Jepang, yang dikenal dengan golden week, kita manfaatkan untuk melakukan promosi yang terintegrasi dari perdagangan, pariwisata, seni budaya hingga investasi," kata Heri di Tokyo pada Selasa.Indonesia Fair 2023 di salah satu pusat perbelanjaan dan hiburan terbesar di Jepang di AEON Mall Saitama ini efektif mempromosikan dan mengenalkan produk Indonesia," sambung Heri yang mengaku memanfaatkan libur panjang awal Mei yang di Jepang disebut pekan emas (golden week) dengan menyelenggarakan ajang yang berlangsug dari 29 April sampai 7 Mei 2023.Dia menyebutkan produk fesyen dan alas kaki dari Bandung, aksesori dan kerajinan tangan Bali serta produk makanan-minuman halal adalah hal yang paling digemari di Jepang."Bahkan, dari Lampung pun terjual habis," kata Hari.Kegiatan promosi perdagangan, pariwisata, dan seni budaya itu adalah hasil kolaborasi KBRI Tokyo dan Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Perindustrian RI, serta Bank Indonesia di Tokyo.Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Didi Sumedi menyebut Indonesia Fair ajang untuk kegiatan promosi perdagangan dalam bentuk in-store promotion guna mengetahui respons konsumen akhir di Jepang atas produk Indonesia.Sementara itu, Senior Managing Director of AEON Mall Co. Ltd Mitsuhiro Fujiki menyambut gembira acara in-store promotion bertajuk Indonesia Fair 2023 ini yang disebutnya sangat menghibur pengunjung.Fujiki berharap pada masa mendatang bakal ada kegiatan serupa yang lebih banyak lagi di berbagai daerah lain di Jepang.Indonesia Fair 2023 adalah bagian dari rangkaian Indonesia-Japan Friendship Day (IJFD) di Saitama dalam memperingati 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang.KBRI Tokyo menyelenggarakan kegiatan promosi dan pelayanan terpadu itu di lebih dari 14 kota di Jepang sepanjang tahun 2023, dari Hokkaido hingga Okinawa.IJFD Saitama juga mempromosikan pariwisata melalui stan Garuda Indonesia dan pertunjukan seni budaya, mulai dari Angklung Sekolah Republik Indonesia Tokyo, Seni Hadrah Komunitas NU Ibaraki, hingga gamelan.Pada kesempatan itu, diluncurkan dua produk ramah lingkungan Indonesia, yaitu produk plastik ramah lingkungan berbahan baku singkong dan produk fesyen dengan desain berkarakteristik Jepang yang menggunakan material ramah lingkungan.Acara ini adalah langkah kolaboratif pemerintah Indonesia dalam menjaga momentum hubungan baik Indonesia-Jepang pada berbagai sektor.Sebelumnya juga diadakan Indonesia Fair di Hotel Imperial Tokyo dengan menyajikan empat menu khas nusantara, yakni nasi goreng, ikan kuah kuning, tongseng ayam dan wingko babat guna mengenalkan kuliner Indonesia.Ekspor Indonesia ke Jepang sepanjang 2022 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah, mencapai lebih dari 24 miliar dolar AS (Rp353,6 triliun).

