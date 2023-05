WHO cabut status darurat kesehatan global mpox

London (ANTARA) - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Kamis secara resmi mencabut status darurat kesehatan global untuk cacar monyet (mpox) yang menandai berakhirnya peringatan terhadap penyakit menular yang kasusnya telah dikonfirmasi di lebih dari 100 negara itu.WHO mendeklarasikan mpox sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional pada Juli 2022 dan mendukung pendiriannya tersebut pada November dan Februari.Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan pencabutan status tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi dari komite kedaruratan WHO yang telah melakukan pertemuan pada Rabu (10/5).Langkah tersebut memberi sinyal bahwa krisis yang disebabkan mpox, yang merupakan penyakit yang menyebar melalui kontak langsung cairan tubuh dan menyebabkan gejala mirip flu dan lesi kulit berisi nanah itu, telah terkendali.Kasus mpox yang dilaporkan pada tiga bulan terakhir hampir 90 persen lebih sedikit dibandingkan durasi yang sama sebelumnya, kata pemimpin WHO itu. Menurut laporan terbaru WHO, lebih dari 87.000 kasus cacar monyet telah dikonfirmasi secara global sejak awal tahun 2022 hingga 8 Mei tahun ini.Selain cacar monyet, baru-baru ini WHO juga telah mencabut status darurat kesehatan global untuk COVID-19."Meskipun kedaruratan mpox dan COVID-19 telah berakhir, ancaman gelombang kebangkitan tetap ada untuk keduanya. Kedua virus itu terus menyebar dan keduanya terus membunuh," kata Tedros.Status yang diterapkan WHO itu bermaksud mendorong tanggapan koordinasi internasional dan membuka pendanaan untuk berkolaborasi dalam berbagi vaksin serta untuk perawatan.Sumber: Reuters

