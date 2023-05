Beijing (ANTARA) - Pasar logistik China menempati peringkat pertama di dunia dalam hal skala selama tujuh tahun berturut-turut per 2022, menurut Federasi Logistik dan Pembelian China (China Federation of Logistics and Purchasing).Tahun lalu, total logistik sosial China naik 3,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 347,6 triliun yuan (1 yuan = Rp2.121) atau sekitar 50 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp14.722), tunjuk data dari federasi tersebut.Total pendapatan industri logistik pada 2022 mencapai 12,7 triliun yuan, naik 4,7 persen dari setahun sebelumnya, menurut data itu.

Penerjemah: Xinhua

Editor: Maria Rosari Dwi Putri

COPYRIGHT © ANTARA 2023