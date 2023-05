Konferensi Pemengaruh Daring ASEAN-China digelar di Fuzhou

Fuzhou (ANTARA) - Konferensi Pemengaruh Daring ASEAN-China (ASEAN-China Online Influencers Conference) Kedua bertajuk "Meet in the Blessed Land across Mountains and Seas" akan digelar di Fuzhou, China, pada 18-21 Mei 2023.Acara itu akan diselenggarakan bersama oleh Asosiasi Diplomasi Publik China, Pusat ASEAN-China, Global Times Online, Departemen Perdagangan Provinsi Fujian, Kantor Urusan Luar Negeri Pemerintah Rakyat Provinsi Fujian, Pemerintah Rakyat Kota Fuzhou, serta didukung oleh Biro Perdagangan Kota Fuzhou, Kantor Urusan Luar Negeri Pemerintah Rakyat Kota Fuzhou, dan Fuzhou Gucuo Group Co., Ltd.Forum Konferensi Pemengaruh Daring ASEAN-China, yang akan dibuka pada 19 Mei pagi waktu setempat, akan mengulas beragam pencapaian kerja sama China-ASEAN sejak Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra (BRI) diusulkan pada 10 tahun yang lalu. Selain itu akan membahas prospek kerja sama China-ASEAN dalam bidang ekonomi dan perdagangan.Forum itu juga akan membahas bagaimana pemanfaatan platform internet dan teknologi media baru untuk memfasilitasi kerja sama ekonomi, perdagangan, dan budaya China-ASEAN."A Visit to Fujian Province" akan mendemonstrasikan lanskap perkotaan dan pembangunan ekonomi Fuzhou secara komprehensif. Acara itu juga mengundang para partisipan untuk mengunjungi deretan landmark di kota itu, seperti Kota Baru Binhai dan "Three Lanes and Seven Alleys".Kegiatan itu bertujuan untuk mempromosikan kerja sama ekonomi, budaya, dan pariwisata China-ASEAN. Konferensi ini diyakini akan lebih lanjut mendorong pertukaran ekonomi dan budaya antara China dan negara-negara ASEAN, serta membawa kerja sama itu ke tingkatan baru.

