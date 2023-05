Sektor konstruksi rumah AS naik April 2023, pasar perumahan tetap lesu

Washington (ANTARA) - Sektor perumahan Amerika Serikat (AS) mulai mengalami kenaikan pada April 2023, menurut data yang dirilis pada Rabu (17/5) oleh Departemen Perdagangan AS.Namun, meski mengalami kenaikan, tetapi pasar perumahan di AS tetap lesu.Konstruksi rumah baru pada April naik 2,2 persen dari perkiraan bulan Maret yang direvisi ke tingkat tahunan 1,40 juta unit.Kenaikan itu didorong oleh peningkatan konstruksi multikeluarga.Sektor perumahan AS mengalami kemerosotan besar selama berbulan-bulan, dan konstruksi baru pada April turun 22,3 persen secara tahunan (year on year/yoy).Penyelesaian konstruksi rumah pada April tercatat di tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebanyak 1.375.000.Angka tersebut 10,4 persen lebih rendah dibanding perkiraan bulan Maret yang direvisi, tetapi 1,0 persen di atas angka pada April 2022 sebesar 1.361.000.

Pewarta: Xinhua

Editor: M Razi Rahman

COPYRIGHT © ANTARA 2023